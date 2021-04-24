Suriye açıklarında bir tanker alev aldı

SANA'nın Suriye Petrol Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Suriye Tartus'daki Banyas açıklarında bir petrol tankerinde yangın çıktı. Yangının sebebinin Lübnan karasuları yönünden gerçekleştirilen bir insansız hava aracı saldırısı olduğu iddia edildi.

İtfaiyecilerin gemideki tankerlerden birinde çıktığına inanılan yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

Lübnan menşeli Al Mayadeen'se kimliğini açıklamadığı kaynaklara atıfta bulunarak, Şam'ın tankere saldırdığı iddia edilen insansız hava aracının İsrail'e ait olduğuna inandığını bildirdi. İran menşeli Al-Alam TV'yse tankerin İran'a ait olduğunu ve iki mermi ile vurulduğunu bildirdi.