İsrail ordusu: Hava savunma sistemimiz füze saldırısını etkisiz hale getiremedi

İsrail Ordusu, gün içerisinde Suriye'den atıldığını öne sürdüğü füzenin hava savunma sistemlerini aştığını açıkladı.
İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Suriye'den atıldığı iddia edilen bir füze, İsrail'in güneyindeki Negev kentinde bulunan Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi yakınlarına düşmüştü.
İsrail ordusu, buna karşılık olarak Suriye'de füzenin ateşlendiğini öne sürdükleri bataryayı vurduklarını söyledi.
İsrail hava savunma sistemlerinin, füzeyi etkisiz hale getirememesinin nedenine dönük soruşturma başlattığı kaydedildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, bugün Suriye hava savunma sisteminin bir İsrail füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini bildirmişti. Şam'ın 45 kilometre kuzeydoğusuna dönük saldırıda en az 4 Suriyeli askerin yaralandığı belirtilmişti.