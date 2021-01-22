'Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için bir şirketle anlaşma sağlandı'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı.

Habere göre, aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Haberde anlaşma imzalanan şirkete ve anlaşmanın koşullarına ilişkin bilgi verilmedi.

Sputnik V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edilmişti.