Rusya'dan tepki gelmişti, TTB heyetinden 'Rus aşısı' ziyareti

Rusya Büyükelçisi, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya mektup gönderek, TTB'nin 'Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir' makalesinde Sputnik V aşısına yer verilmemesini eleştirmişti.

TTB bu gelişmenin üzerine Rusya Büyükelçiliği'nden randevu alındığını duyurmuştu.

TTB'den yapılan açıklamada "TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu olarak Rusya Büyükelçiliği ile 20 Ocak 2021 Çarşamba günü bir araya gelinmiştir" denildi.

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Onur Naci Karahancı ile TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap'ın katıldığı belirtildi.

'Sputnik V aşısının Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları güvenilirlik kriterlerine uygun'

Yapılan görüşmede TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu'nun Gamaleya Merkezi’nce geliştirilen ve “Sputnik V” olarak da bilinen “Gam-Kovid-Vak” aşısını da takip ettiklerini ve değerlendirmelerini 9. ve 10. ay raporlarında kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Görüşmeye dair açıkalamada "Türkiye’de aşılamaların başlamasıyla paylaşılan “Aşı Tüm Canlıların Ortak Değeridir” değerlendirme yazısında ise uygulanmaya başlanan aşı ile Faz 3 çalışmalarını tamamlamış üç aşının karşılaştırılmasına yer verildiği, büyükelçi ve heyetine aktarılmıştır" denildi.

'Bir partinin yöneticisi olmak öncelikli grup olmak için bilimsel karşılığı yok'

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulumuz, Türkiye ve tüm dünyada toplum sağlığı için bilimsel verilerin şeffaflıkla yürütülmesi ve paylaşılmasının her zaman önemsendiğini vurgulamış; bilimsel paylaşımların ilgiyle takip edileceğini belirtmiştir. Heyetimizce, yaklaşık 9 ülkede 1,5 milyon insanda uygulandığı belirtilen “Sputnik V” olarak bilinen aşının üretim kapasitesinin ve istenecek fiyatının paylaşılmasının da önemli olduğu; kâr değil tüm dünyada bağışıklığın hedeflenmesini tüm ülkelerin kendisi için insanlık ödevi olarak görmesi gerektiği vurgulanmıştır.

TTB Merkez Konseyi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulumuz, Türkiye’de ve tüm dünyada aşı ihtiyacının çok ciddi düzeyde olduğunu ve her türlü aşı çabasının yaşamsal değerde olduğunu toplantıda bir kez daha belirtmiştir. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon insan bugüne kadar aşılanmış görünmektedir ancak toplumsal bağışıklığın sağlanması için öncelikle 120 milyon doz aşı gerekmektedir. Bu miktara tam sayısı belli olmayan ve savunmasız gruplar arasındaki mülteciler dahil değildir. Türkiye’nin yetkili ağızlardan alacağını belirttiği en yüksek aşı doz miktarı ise 50 milyondur ve halen çok ciddi bir aşı ihtiyacı görünmektedir. Aşılamada öncelikli gruplar arasına emekli ya da aktif çalışmayan hekimler de alınmıştır.

Olağandışı durumlarda ek sağlık gücü olarak böylesi ön hazırlıklar anlaşılabilir ancak emekli ya da aktif çalışmayan diğer sağlık emekçilerinin ve sağlık öğrencilerinin kapsam dışında tutulması her zaman vurguladığımız sağlıkta ekip ruhuna aykırıdır, kabul edilemez. Bir partinin yöneticisi ve/ya Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi; üniversitenin idari yöneticisi olmanın ise aşılamada öncelikli grup olmak için bilimsel karşılığı bulunmamaktadır.

Afrika ülkeleri başta olmak üzere aşı satın alması mümkün görünmeyen ülkeler de çok ciddi sayıdadır. Tüm aşılar gibi COVID-19 aşısının üretimi de sınırları kabul etmemeli insanlığın tümü için planlama yapılmalıdır. Üretici ülkelerin bu konuda da çalışma yapması insanlık hafızasında olumlu izler bırakacaktır. COVAX dayanışma ağı bunu karşılayamayacak ancak iyi niyetli bir dayanışma olarak görülebilirken Türkiye ne yazık ki bu ağda dahi gereklilikleri halen yerine getirmemiştir."