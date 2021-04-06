Şoygu: Rusya'nın tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimleri başladı

Ukranya'da krizi tırmanmaya devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'teki habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını açıkladı.

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" diye konuştu.

Şoygu, Rusya ordusunu üst kademelerindeki askerlerden denetim çalışmalarının yüksek nitelikli olarak yapılmasını ve birlikler ile askeri teçhizatın hareketi sırasında güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ABD'ye Ukrayna'nın provokatif politikasının neticeleri hakkında uyarıda bulunduklarını söylemişti.