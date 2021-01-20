'Son sürece bırakmadan grev kararını asmayı düşünüyoruz'

İstanbul'daki Kartal Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler uyarı eylemlerine başladı.

soL'a açıklama yapan iş yeri temsilcisi "Grev kararı sürecimiz var, şu an greve çıkmak değil sadece zamanın tükendiğine dair bir uyarı. 48 gün kaldı. Burada yönetim masaya oturmaktan kaçıyor. Sözleşmeyi imzalamaktan ve maddeleri tartışmaktan kaçıyor. 3 senedir idari maddelerimizi kullanamıyoruz. Hiçbir zamdan faydalanamadık. Sonucunda bu noktaya geldik. Yönetimin tavrında bir değişiklik olmazsa eylemlerimize devam edeceğiz. Zaten son sürece bırakmadan da grev kararını asmayı düşünüyoruz. Grev kararını asmadan sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz."