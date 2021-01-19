Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tıkanan Kadıköy Belediye işçilerinden eylem

Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçiler 2 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi.
Farklı birimlerdeki belediye işçilerinin katıldığı eylemler gün boyu sürdü. Görüşmelerin tıkanmasına rağmen belediyenin ücret maddelerinde yeni teklifle gelmediğini belirten işçiler, belediye yönetiminin çağrılarına karşılık vermemesi durumunda greve çıkacaklarını söyledi.
İlk olarak Kadıköy Belediyesi Yeni Sahra şantiyesi önünde toplanan dış temizlik işçileri 06.00 ile 08.00 arasında iş bıraktı.
Saat 10.00 ile 12.00 arasında ise belediye binası içindeki birimlerin iş bırakma eylemi başladı.
İstanbul Kadıköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinde ara buluculuk dönemi son bulmuş, yetkili sendika Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube 60 günlük süre içinde greve çıkma hakkı kazanmıştı. Greve çıkmak için 27 günü geride bırakan işçiler, Kadıköy Belediyesi yönetimine sunduğu taslağa yakın bir teklif gelmezse 33 gün içinde greve çıkacak.