Son 8 yılda tersane/gemi sektöründe en az 226 işçi yaşamını yitirdi

DİSK Limter-İş Sendikası’na üye tersane işçileri Tuzla İçmeler Köprüsü üzerinde bir araya geldi. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı “İş Cinayetleri Raporu” açıklandı.

DİSK Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, AKP iktidarı boyunca boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 27 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

'Bıçak kemiğe dayandı, geçinemiyoruz'

Kanber Saygılı, işe giderken yollarda geçen saatler, iş yerinde güvencesiz çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, iki kişinin yapacağı işi tek kişinin yapması, kötü yemekler, alınmayan iş güvenliği önlemleri, patrondan hakaretlere vurgu yaptı. Saygılı, “Yaşamak için değil adeta çalışmak için yaşıyoruz! Evde kira, gıda-eğitim-sağlık giderleri ve elektrik-su-doğalgaz faturaları… Resmi enflasyon yüzde 15 ama gerçekte enflasyon yüzde 35-40’a varmış durumda. Bıçak kemiğe dayandı, geçinemiyoruz!” dedi.

'AKP iktidarı boyunca yaklaşık 27 bin işçi yaşamını yitirdi'

Saygılı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getiren AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 27 bin işçi hayatını kaybetti. Diğer yandan koronavirüs salgınıyla beraber sermaye güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdı ve yaygınlaştırdı. Sonuç ise ortada! Türkiye’de tarihin en büyük sağlık emekçileri merkezli ‘işçikırımı’ meydana geldi. 2020 yılında İş Cinayetleri sonucu 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti, siyasal/ekonomik krizi aşmak için işçiler daha çok öl(dürül)dü.”

Tersane sektöründe 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Saygılı, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin bir bütün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ancak en acıtan yüzü ise iş cinayetleri… 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası yürürlüğe girdiğinden beri aylık ve yıllık iş cinayetleri raporlarını çıkarıyoruz. Gördüğümüz şu: İşçi ölümlerini, yaralanmalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için devlet ve sermaye hiçbir adım atmıyor. Aksine işçilerin çalışma koşulları daha da kötüleşiyor ve üç kuruş paraya önlenebilecek ölümlere davetiye çıkarılıyor. Birinci dertleri tabi ki daha fazla para kazanmak için İSİG önlemlerini almamak. Ancak bir de ‘beka’ sorunları var. O da işçilerin iş yerlerinde hiç ses çıkaramaması, örgütlenememesi, söz ve karar haklarının olmaması, boyun eğmeleri ve tabii ki kapitalist sistemi sorgulayamamaları. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın yürürlüğü girdiği 2013 yılından bugüne tersane/gemi sektöründe 226 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetleri Tuzla, Aliağa ve Altınova’daki tersanelerde yoğunlaştı. Diğer yandan açık denizde birçok gemi işçisi can verdi. En çok ölüm boğulma, ezilme, yüksekten düşme, patlama, yanma, kalp krizi ve nesne çarpması sonucu meydana geldi. Tersanelerde taşeron sistemi ölümlere yol açan çalışma koşullarını oluşturuyor.”

İşçilerin talepleri

İstanbul İSİG Meclisi’nin hazırladığı raporda tersane işçilerinin talepleri de sıralandı: