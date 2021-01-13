2020'de en az 2427 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Rapora göre geçtiğimiz yıl en az iki bin 427 işçi yaşamını yitirdi, en çok ölüm tarım-orman, inşaat ve sağlık alanında yaşandı.

İş cinayetlerinin yüzde 31'i Covid-19'dan kaynaklandı.

İşte rapordan önemli başlıklar:

Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında en az 2427 işçi hayatını kaybetti...

2020 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi, Mayıs ayında en az 166 işçi, Haziran ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi, Eylül ayında en az 211 işçi, Ekim ayında en az 232 işçi, Kasım ayında en az 308 işçi ve Aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

2020 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83’ünü ücretliler yüzde 17’sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 47 işçi hayatını kaybetti…

2020 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını kaybetti…

2020 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 148 kadın işçi ve 2279 erkek işçi hayatını kaybetti…

2020 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 46 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 258 işçi,

28-50 yaş arası 1079 işçi,

51-64 yaş arası 708 işçi,

65 yaş ve üstü 159 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 155 işçi hayatını kaybetti…

2020 yılında 101 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5 işçi Türkmenistanlı; 4’er işçi Gürcistanlı ve Özbekistanlı; 2’şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı...

2020 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 109’u (yüzde 4,49) sendikalı işçi, 2318’i ise (yüzde 95,51) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus…

2020 yılında Türkiye’nin 81 şehrinde ve yurtdışında birçok ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

325 ölüm İstanbul’da; 111 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’de; 80 ölüm Ankara’da; 79 ölüm Bursa’da; 67 ölüm Antalya’da; 66 ölüm Konya’da; 65 ölüm Aydın’da; 61’er ölüm Denizli ve Samsun’da; 60 ölüm Adana’da; 58 ölüm Gaziantep’te; 57 ölüm Sakarya’da; 54’er ölüm Manisa ve Şanlıurfa’da; 52 ölüm Mersin’de; 46 ölüm Van’da; 45 ölüm Muğla’da; 41’er ölüm Diyarbakır ve Hatay’da; 40 ölüm Kayseri’de; 38 ölüm Kahramanmaraş’ta; 34 ölüm Zonguldak’ta; 29 ölüm Malatya’da; 28 ölüm Tekirdağ’da; 27 ölüm Trabzon’da; 26 ölüm Ordu’da; 25 ölüm Sivas’ta; 24 ölüm Kastamonu’da; 23 ölüm Balıkesir’de; 22 ölüm Osmaniye’de; 20’şer ölüm Elazığ, Isparta ve Mardin’de; 19 ölüm Şırnak’ta; 18’er ölüm Bolu ve Çanakkale’de; 17’şer ölüm Afyon, Edirne ve Erzurum’da; 16 ölüm Karaman’da; 15’er ölüm Ağrı, Çorum ve Kütahya’da; 14’er ölüm Adıyaman, Eskişehir ve Nevşehir’de; 13 ölüm Uşak’ta; 12’şer ölüm Aksaray, Bilecik, Karabük, Niğde ve Tokat’ta; 11’er ölüm Batman, Çankırı, Düzce ve Erzincan’da; 10’ar ölüm Burdur, Kırklareli ve Rize’de; 9’ar ölüm Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Kırıkkale’de; 8’er ölüm Kırşehir ve Yalova’da; 7’şer ölüm Amasya, Bingöl, Hakkari ve Siirt’te; 6’şar ölüm Bartın ve Kilis’de; 5’er ölüm Bitlis, Sinop ve Yozgat’ta; 4’er ölüm Bayburt ve Kars’ta; 3’er ölüm Muş ve Tunceli’de; 2’şer ölüm Ardahan ve Iğdır’da; 48 ölüm ise Yurtdışı’nda...