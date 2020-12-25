Son 10 yılda yaklaşık 2 milyon kişi cezaevlerinde hak ihlali başvurusu yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son 10 yılda cezaevlerinde hak ihlaline uğradığı gerekçesi ile infaz hakimliklerine başvuran mahpus sayısının 2 milyona yaklaştığını belirterek, “Cezaevlerinde ceza içinde ceza anlayışı işkence ve kötü muameleyi sıradanlaştırmaktadır. Cezaevinde olanların 2010-2019 yılları arasında her yarım saatte 10 hak ihlali başvurusu vardır. İhlaller görünmez oldukça yaygınlaşıyor” dedi.

İlgezdi, cezaevinde kalanların hak talebi ya da koşulların kötülüğünden, onur kırıcı muameleden ve fırsat eşitsizliğinden kaynaklı şikâyet sayısında patlama olduğunu söyleyerek, “2010-2019 yıllarında tam 1 milyon 691 bin 131 mahpus İnfaz Hâkimliklerine hak ihlali başvuru yaptı. Buna göre her 30 dakikada 10 mahpus, karşılaştığı kötü muameleyi bildirdi ya da hak talebinde bulundu” diye konuştu.

'En fazla şikâyet 2019’da yaşandı'

“İnfaz Hâkimliğine başvuru yapan mahpus sayısı 2010 yılında 17 bin 280 iken 2019 sonu itibariyle yüzde bin 751 artarak 319 bin 807’ye yükseldi” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı verilerine göre geride bıraktığımız 10 senede her hafta en az 3 bin 252 mahpusun hak ihlali nedeniyle şikâyette bulunduğunu, en fazla şikâyet 2019’da yaşandığını, 1 milyon 691 bin 131 ihlal başvuru/şikâyetten 861 bin 394’ünün yani yüzde 51’inin rejim değişikliğine gidilen 2017’den sonra kayıt altına alındığını ifade etti.

'Eğitim hakkı ile ilgili her 10 başvurudan 7’si reddediliyor'

Adalet Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz 10 sene içerisinde mahpusların en fazla şikâyet ettikleri konuların başında eğitim hakkı geldiğinin altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Akkuş İlgezdi, “2010-2019 yılları arasında eğitim hakkı ihlal edilen mahpus sayısı 15 bin 46’ya ulaştı. Bu günde en az 4, haftada en az 29 mahpusun eğitimden koptuğu anlamına geliyor. 10 sene içerisinde eğitim hakkı ihlal edildiği gerekçesiyle başvuru yapan mahpus sayısı yüzde bin 513 artmış durumda” dedi.

“Eğitim hakkı ile ilgili her 10 başvurudan 7’si reddediliyor” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, her 10 eğitim hakkı ihlalinin yaklaşık 6’sının Saray Kabinesi döneminde gerçekleştiğinin altını çizdi.

'300 binden fazla disiplin cezası'

İlgezdi, hak talebindeki patlamayla birlikte, haklarında disiplin cezası verilen mahpus sayısında da ciddi artış yaşandığını kaydederek, “Son on yılda haklarında disiplin cezası verilen mahpus sayısı 301 bin 901’e ulaştı. Buna karşın cezaevlerinde sorun yokmuş gibi davranan siyasi iktidar ise hak ihlalleri iddialarını görmezden gelerek, mahpusları yeniden cezalandırıyor” açıklamasını yaptı.

Disiplin cezalarının artışına dikkat çeken Gamze Akkuş İlgezdi, “2019 yılında cezaevleri nüfusunun 291 bin 546 olduğu düşünüldüğünde, her 100 mahpustan 19’unun disiplin cezası aldığı ortaya çıktı” dedi.