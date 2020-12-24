Tuncay Özkan: Çıplak aramaya maruz kaldım

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, çıplak arama tartışmalarına katıldı, Ergenekon dava sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Özkan, 23 Eylül 2008 günü Ergenekon'dan gözaltına alındığı ve yaşadığı hukuksuzlukları anlatırken, "Metris cezaevine götürüldüğümde beni bir odaya koymak istediler. Niçin beni bu odaya koyuyorsunuz diye sorduğumda 'arama yapacağız' dediler. Çıplak arama ile orada tanıştım. Yoktur demekle acılarımız yok olmaz arkadaşlar." dedi.

Özkan, askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldığını dile getirdi.