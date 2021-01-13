Soma Uyar Madencilik işçileri heyeti Soylu ile görüştü

Manisa’nın Soma ilçesinde ödenmeyen tazminatlarını almak için direnen Uyar Madencilik işçileri adına bir heyet bugün Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu daha önce işçilerin mağduriyetlerinin 15 Ocak’a kadar giderileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin’in de içinde bulunduğu heyet adına görüşme sonrası bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan Avukat Mürsel Ünder verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek “Bugün detaylı olarak bakanlığın mağdur listesini çıkardığını, çözüm yollarıyla ilgili olarak birkaç seçenek oluşturduğunu, çözüme çok çok yakın olduğunu ifade ettiler. Listelerle ilgili 888 mağdur olduğunu gördük. Bu tazminatların en kısa sürede ödenmesiyle ilgili girişimlerin başlatıldığını söyledi. Fakat ilgili bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görüşmeler yapılacak. Ama en kötü ihtimalle kamu kaynaklarından da bütçe aktarılarak bu sorunun çözümüyle ilgili olarak görüş ve söz aldık. Onun dışındaki sorunları da şifahi olarak dile getirdik" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası görüşmeyle ilgili ayrıntılı açıklamanın Soma'da sendikanın genel merkez binasında Uyar Madencilik işçileri toplantısının ardından yapılacağını duyurdu.