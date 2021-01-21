soL TV'de bugün: Dünyanın Politikası ve soL Bakış

soL TV bugün Dünyanın Politikası ve soL Bakış programlarıyla izleyici karşısında. Dünyanın Politikası'na İsrail Komünist Partisi'nden Tuma-Süleyman konuk oluyor. soL Bakış'ın konuğu ise Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner...

20.00 Dünyanın Politikası

İsrail Komünist Partisi'nden Aida Tuma-Süleyman ile İsrail’deki siyasal gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden Aida Tuma-Süleyman. Programda küresel salgının İsrail’deki son durumu, İsrail’in Filistin işgali gibi konular ele alınırken, yaklaşmakta olan İsrail seçimlerinde komünist partinin tavrı, Netanyahu iktidarının AKP ile olan ilişkilerinin detayları masaya yatırılıyor.

21.00 soL Bakış

Özel okul patronları öğretmenleri fişliyor

soL Bakış'ın bu programına Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner konuk oluyor. Güner ile özel okullarda yaşanan öğretmen fişleme olaylarını ve sendikanın bu konudaki çalışmaları üzerine konuştuk.