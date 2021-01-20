Okuyan'dan 'askıda aşı' değerlendirmesi: Böyle muhalefet edilmez

soL TV'de her Çarşamba günü yayımlanan Gündem programında Kemal Okuyan, bu hafta Şule Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

Saat 21.00'de başlayan programda Okuyan ilk olarak Trump'ın gidişi ve Biden'ın gelişiyle ortaya çıkan duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

Okuyan, Biden'ın Trump ile birlikte değişen ABD dış politikasının önceliklerini yeniden düzenleyeceğini söyledi ve Biden'ın 4 yıl önceki tarza dönmeye çalışacağını öne sürdü.

"NATO'nun bütünlüğünü ve Avrupa ile ilişkileri yeniden düzenleyip, geleneksel müttefikleriyle arasını düzeltmeye çalışacak. Bunlardan biri Türkiye. Bunu tek başına Biden ya da ABD belirleyemez. Rusya, Almanya ve ABD ilişkileri önümüzdeki dönemde önem kazanacak. Türkiye için de bu durum önemli" diyen Okuyan, Erdoğan'ın elinde önemli bir olanak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ABD'nin Rusya'ya dönük hamlelerinde rol üstlenebileceğini belirten Okuyan Karadeniz'deki tatbikat, Kırım konusunda Rusya'nın canını sıkan açıklamalar yapılması gibi gelişmeleri bununla ilişkilendirdi.

"Ama bunlar yeterli mi göreceğiz. Erdoğan'ın MHP'den vazgeçmesi lazım ama bunun için. Bir Kürt unsuru var Suriye'de silahlı ve ABD ile işbirliği içerisindeler" diye konuşan Erdoğan, her durumda ABD'de yeni yönetimin Türkiye'ye ve AKP yönetimine beklenen sertlikle yaklaşamayacağını belirtti.

'Erdoğan kendisini iktidara getiren rüzgarın götürebileceğini biliyor'

Okuyan, Erdoğan'ın ve muhalefetin politikalarını da değerlendirdi. Türkiye'de ABD ve Avrupa'dan esen rüzgarla iktidara gelen AKP'nin karşısında yine batıcı bir muhalefet olduğunu belirten Okuyan, muhalefetin halka da sızdırdığı batının Erdoğan'ın hesabını göreceği beklentisinin önemli sorunları olduğuna işaret etti.

"Erdoğan'ı hep Türkiye'yi Batı ittifakından uzaklaştırmakla eleştirdiler. Batının Erdoğan alternatifsizdir demediği bir dönem bu dönem" diyen Okuyan, Erdoğan'ın bunun karşısında AB ile yakınlaşma izlenimi veren politik adımlarını da değerlendirdi.

Erdoğan'ın AB ile ilişkileri restore etme kaygısının yalnızca ekonomik olmadığını, Erdoğan'ın ekonomik tabanını güçlendirmek için AB'ye dönük politikalar geliştirdiğinden çok muhalefete karşı önlem almaya çalıştığını söyledi. "Erdoğan'ı iktidara getiren rüzgar ABD ve Avrupa'dan esti" diyen Okuyan, AKP'nin muhalefetin batı bloğuyla ilişkilerini etkisizleştirme amacını taşıdığını söyledi.

'Parası olan getirsin' demekte büyük sorunlar var

Şule Aydın'ın aşı tartışmalarıyla ilgili olarak son günlerde ortaya atılan ithalat serbestisi getirilmesi ve askıda aşı önerilerini hatırlatarak Okuyan'ın değerlendirmesini sordu.

Okuyan, bu soruya yanıt verirken askıda aşı ve aşının piyasaya bağlanması önerisine çok üzüldüğünü söyledi ve şöyle konuştu:

"Türkiye'de muhalefet yapmanın da bir konforu oluşmaya başladı, olmadık şeyler söylenebiliyor. Çok tehlikeli bir tarz. Aşı meselesinde de muhalefet sınıfta kaldı. Bilimsel temellere oturan her tür eleştiri doğru ama diğer aşılara işaret edip Çin'i kötülemek doğru değil. Şirketlerin içerisine girdiği bir şeye kefil olamayız ama aşı kavramına sahip çıkmak zorundayız. Çin aşısına 10. sınıf aşı dendi. TC'deki sorun aşı omaması. 1,5 milyon kişi için var. Gelecek deniyor. Şu andaki talebimizin tüm toplumun ücretsiz aşılanması ve burada da kurala uyulması gerekiyor."

Okuyan, dünyada yeterli miktarda üretilmiş aşı olmadığına işaret etti ve zengin ülkelerin henüz üretilmemiş aşılar için anlaşmalar yaptığını söyledi. "Parası olan aşıyı getirsin" yaklaşımının büyük bir ahlaki sorun taşıdığına işaret eden Okuyan, bunun gerçekçi de olmadığını belirtti.

Program devam ediyor

Kemal Okuyan'la Gündem programı Şule Aydın'ın sorularıyla devam ediyor. Okuyan Aydın'ın düzen siyasetinde gözlenen şiddet, sağcılar arasındaki rekabet ve iktidardan beklenen yeni reformlar hakkındaki sorularına yanıt veriyor.