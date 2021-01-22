soL TV'de 22 Ocak programı

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.30 soL Mikrofon

Gıda Enflasyonu

soL Mikrofon'da yurttaşlara bu hafta bir önceki yıla göre neredeyse yüzde yirmi artış gösteren gıda enflasyonu hakkındaki görüşleri soruldu.

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Orhan Aydın’la Sanata Dair

Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta usta oyuncu Orhan Aydın konuk oluyor. Aydın ile sahneye çıkışının 50. yılında sanat yaşamının ve örgütlü mücadelesinin konuşulduğu programda Gülcan Altan Karlı Kayın Ormanı, Kavaklar ve Gracias a la Vida şarkılarını seslendiriyor.