soL TV'de 22 Ocak programı

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:
19.30 soL Mikrofon
Gıda Enflasyonu
soL Mikrofon'da yurttaşlara bu hafta bir önceki yıla göre neredeyse yüzde yirmi artış gösteren gıda enflasyonu hakkındaki görüşleri soruldu.
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Orhan Aydın’la Sanata Dair
Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta usta oyuncu Orhan Aydın konuk oluyor. Aydın ile sahneye çıkışının 50. yılında sanat yaşamının ve örgütlü mücadelesinin konuşulduğu programda Gülcan Altan Karlı Kayın Ormanı, Kavaklar ve Gracias a la Vida şarkılarını seslendiriyor.