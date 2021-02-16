soL TV | Belediye işçileri grevde: Kadıköy halkına sesleniyoruz

DİSK Genel-İş Sendikası üyesi 2300 işçi ile Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından işçiler grev yapma kararı aldılar.

DİSK'e bağlı Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arikan soL TV'ye şöyle konuştu:

"İşçilerin yıllarca birikmiş ve çözüm için adım atılmamış talepleri çözmek adına bir taslak hazırladık. Hazırlanan 81 maddenin 70'ini geçtik. Ancak taban ücreti, yüzdelik zam, ikramiye ve çalışma saatleri, fazla çalışma ücretlerinin de içinde yer aldığı 11 madde kaldı. Bunlarda uzlaşıya varamadık, greve çıktık. 13 noktada grev ilanını astık. İşçi ilk defa bu kadar örgütlü ve kararlı. Bu mücadeleyi kazanımla sonuçlandıracağız.

Kadıköy'ün değerli halkına buradan seslenmek istiyoruz. Burada yaz kış demeden hizmet üreten görünmez kahramanlar olan belediye işçileri onlar daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamaya çalışıyor. Halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz"