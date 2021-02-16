Kadıköy'de işçiler grevde: Belediye başkanı açıklama yaptı

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nde örgütlü DİSK/Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalmış, işçiler bu gece yarısı itibariyle greve çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 2300 kişiyi kapsayan grevle ilgili işçiler adına konuşan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan şunları söyledi:

"DİSK’e bağlı İstanbul Anadolu yakası 1. Nolu Şube’nin şube yöneticileri, temsilcileri ve işçileri olarak hep dedik ki, ‘biz artık örgütlüyüz, biz artık güçlüyüz, biz artık bilinçliyiz, yan yanayız, hakkımızı almadan, emeğimizin karşılığını alamadan, durmayacağız, direneceğiz, mücadele edeceğiz’. İşte bugün tam da o gün. Hep söyleniyordu ‘belediyelerde grev olmaz’. Belediyelerde bal gibi grev olur, böyle aslanlar gibi grev olur ve işçinin tamamı gece gündüz bu grevine alanda sahip çıkar."

Kadıköy Belediye Başkanı: Teklifimiz kabul edilmemiştir

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir. Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır" dedi.