Sırbistan'da Covid-19 önlemlerine karşı başlayan eylemler şiddetleniyor

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'ın savunma bakanı Aleksandar Vulin, Belgrad ve diğer kentlerde gerçekleşen eylemlerin “dikkatli bir şekilde hazırlandığını” ve Sırbistan'da iktidarı ele geçirmeyi ve iç savaşı ateşlemeyi amaçladığını iddia etti.

Hükümet tarafından planlanan koronavirüs gerekçeli sokağa çıkma yasağına karşı bir gösteri olarak başlayan eylemler diğer büyük Sırp şehirlerinde şiddetli gösterilere dönüştü.

Sırp Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, eylemler hakkında "aslında bir darbe girişimidir" dedi.

Bakan şöyle konuştu:

Darbe girişimimiz var, gücü zorla ele geçirme ve Sırbistan'da bir iç savaşı kışkırtma girişimimiz var. Başka bir şekilde tarif edilemez.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç Salı günü yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı getirileceğini ve bunun hafta sonu süreceğini söyledi. Hemen ardından binlerce kişi parlamento dışında toplandı.

Polis ekipleri parlamento önünde toplanan kitleye göz yaşartıcı gaz sıktı.

Savunma Bakanı Vulin'e göre protestolar koordineli bir eylem ve “kazara olmadı”. Bakan, Balkanlar'daki medya yayınlarının genellikle Sırp hükümetine karşı düşmanca davrandığını belirterek eylemler “tesadüfî değil” dedi ve ekledi:

Başarılı ve istikrarlı bir Sırbistan istemedikleri için düzenlenmiş bir medya kampanyası olduğu açıktır.

Batı Balkan ülkesi 17 binden fazla Covid-19 vakası ve 340'ın üzerinde ölüm bildirdi. Vulin, insanların ayrılmadığı kitlesel protestoların yalnızca bulaşıcılığı yayma riskini artırdığını söyledi. Bakan, “Yüzlerce ve binlerce insanın dün ve dünden önceki gün enfekte olmasından kimin sorumlu olacağını merak ediyorum” dedi.

Bu sırada Başkan Vuciç sokağa çıkma yasağı konusunda geri adım attı. Hükümetin kamusal alanlar için kısaltılmış saatler ve koruyucu maske kullanmayanlar için para cezaları da dahil olmak üzere diğer tedbirleri denemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı: Eylemler Covid-19'la ilgili değil, aşırı sağcılar tarafından yürütülüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Salı günü Belgrad'daki eylemlerin, halkın planlanan koronavirüs önlemleri üzerindeki öfkesi ile pek ilgisi olmayan “siyasi şiddet” olduğunu söyledi.

Konuşmasında yaralı kolluk kuvvetlerinin fotoğraflarını gösteren Vuciç, kafatası kırığı olan biri de dahil olmak üzere 43 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Polisin “haysiyet” ile hareket ettiğini ve mümkün olduğunca uzun süre güç kullanmaktan kaçındığını, ancak sonunda kalabalık tarafından başka bir seçeneğin bırakılmadığını söyledi. Eylemlerde 17 protestocu yaralandı ve 23 kişi gözaltına alındı.

Vuciç, şiddetten sorumlu olanların “sağcı örgütlerin üyeleri” olduklarını söyledi. Vuciç şöyle konuştu:

Yeni sokağa çıkma yasağı ile memnuniyetsizliği anlaşılabilir olan iyi vatandaşlar protestodan çekildi ve aşırılık yanlıları yönetimi ele geçirdi.

Eylemcilerin sloganları Covid-19'dan ziyade, göçmen karşıtlığı, 5G ağları ve “ihanet” olarak adlandırdıkları Vuciç'in Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile sürdürdüğü görüşmeler hakkında oldu.

Cumhurbaşkanı vatandaşları, coronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için sokak mitinglerine katılmaktan kaçınmaya çağırdı. “Hastanelerimizde boş yatak yok” diye uyarıda bulunan Vuciç, yeni tıbbi tesislerin açılacağına söz verdi.