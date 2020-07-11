Kosova-Sırbistan 'sanal' müzakeresinden sonuç çıkmadı

Kosova hükümetinin bu hafta devam edecek olan Sırbistan ile müzakere için hazırladığı çerçeveyi belirleyen taslak metin Başbakan Avdullah Hoti tarafından parlamentoya sunulamadı.

Lahey'deki savcılık tarafından savaş suçları iddianamesinin yayınlanmasından sonra müzakerelerdeki rolü askıya alan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin yerine Kosovalı heyete Başbakan Avdullah Hoti başkanlık edecek.

Başbakan Hoti, Thaçi bulunmadan parlamentoya bir metin sunmayı reddetti.

Thaçi hakkında insanlığa karşı suçların gündeme gelmesi üzerine diğer tararflar Thaçi'nin görüşmelerin bir tarafı olmasını reddetmişlerdi.

Ön zirveden sonuç çıkmadı

Dün Kosova ve Sırbistan arasında Fransa'nın "ev sahipliğinde" bir zirve yapıldı. Zirve, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in video konferansıyla gerçekleştirildi.

Hoti konuşmasında, Kosova'nın toprak bütünlüğünün müzakere edilemez olduğunu, anayasal örgütlenmesinin etkilenmeyeceği ve Sırbistan ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Kosova anayasasına tam olarak uyması gerektiğini söyledi. Hoti, Sırbistan ile karşılıklı tanınmanın müzakerede kabul edilebilir tek sonuç olduğunu söyledi.

Başbakan, Kosova'nın kendisini tanımayan beş AB ülkesi tarafından tanınmasını, BM üyeliğini ve “diğer uluslararası kuruluşların üyeliği ve Avrupa Kosova perspektifinin açık bir şekilde açılması” koşullarını ortaya koydu.

Hoti, sonradan şunu ekledi: “Son fakat aynı derecede önemli olarak, [1990'lardaki savaştan] kayıp kişiler ve her türlü şiddet, savaş hasarı, kazazedenin kurbanları bu süreçte en büyük endişemiz olan konular”.

Görüşmeden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç, "Bu, konuşmak istedikleri her şeyin noktasıysa, tamamen anlamsız olduğunu söyledim" dedi.

Esas zirve ertelendi

Başbakan, Pazar günü yapılması planlanan görüşmelerin yeniden başlamasının önümüzdeki hafta Perşembe gününe ertelendiğini de açıkladı. Daha öncesinde ayın 12'sinde Vuciç ve Hoti'nin Brüksel'de yüz yüze görüşmesi planlanmıştı.

Vuciç, “Şimdi her şey değişti; Pazar günü bir video konferans yapacağız ve diyalogun devamı Perşembe günü Brüksel'de her iki heyetin de katılımıyla planlanıyor ”dedi.