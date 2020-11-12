Şenol Güneş, Caner Erkin, Cenk Tosun karantinada

Türkiye-Hırvatistan maçının 45. dakikada oyundan alınan Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu haberin ardından maçta Vida ile yakın temasta olan futbolcular ve teknik heyetin durumu merak konusu olmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı, Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve gerekli karantina kurallarına uyularak tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir" denildi.

Domagoj Vida, Türkiye'den Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la maç sırasında ve öncesinde yakın temas içindeydi.