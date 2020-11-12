Covid-19 test sonucu pozitif çıktı, oyundan alındı

Türkiye-Hırvatistan maçının 45. dakikada Dalic tarafından oyundan alınan Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Vida'nın maç sırasında sonucu gelen testi pozitif çıkınca oyundan alındı ve takımdan izole edildi.

Ancak ilk 45 dakikada çok sayıda futbolcuyla yakın teması olan Vida'nın durumu diğer futbolcular için de endişeye neden oldu.

Domagoj Vida, Türkiye'den Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la maç sırasında ve öncesinde yakın temas içindeydi.