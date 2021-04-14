Selimiye Dayanışma Komitesi’nden maske dayanışması

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde geçtiğimiz ay kuruluşunu ilan eden Selimiye Dayanışma Komitesi, mahallenin sorunlarında yan yana gelmek, ortak hareket etmek ve dayanışmayı büyütmek için yola çıkmıştı. Dayanışma komitesi kuruluşunu ilan ettiği açıklamada ise öncelikli olarak maske ihtiyacına çözüm bulabilmek için maske dağıtımını hedeflediğini duyurmuştu.

Bu doğrultuda harekete geçen komite gönüllüleri Selimiye Mahallesi'nde maske dağıtımına başladı. Selimiye Parkı’na kurulan stantla mahalle sakinlerine maske dağıtan gönüllüler, maskeyle birlikte dağıttığı çağrı bildirisi ile de mahalle sakinlerini dayanışma komitesinin parçası olmaya davet etti.

Selimiye Dayanışma Komitesi çağrı bildirisinde şunlara yer verdi:

"Sadece pandemi dönemine özgü zorluklarla değil, genel olarak yardımlaşabileceğimiz, ortaklaşa adım atabileceğimiz her konuda birlikte mücadele etmek için bir araya geliyoruz. Gelin birlikte dayanışma için kafa yoralım, fikirler üretelim. Nerede, nasıl bir olanak var, mahallemiz için bu olanakları nasıl kullanabiliriz birlikte düşünelim."

'Birbirimize el uzatalım, dayanışmayı büyütelim!'

Görüşlerini aldığımız Selimiye Dayanışma Komitesi’nde yer alan mahalle muhtarı Haluk Yege ise maske dağıtımı ve diğer çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Maske dağıtımıyla ile birlikte çalışmalara başlamış olduk. Komitede ve çalışmalarda yer alan dayanışmacı, çalışkan ve emektar mahallelilerimizin özverisi dayanışma kültürünü yükseltmek adına umut veriyor. Maske dağıtımına devam edeceğiz ancak önümüzde daha birçok başlık var. Kısa bir süre içerisinde depreme hazırlık çalışmalarını başlatacağız. Şu anda bir broşür üzerinde çalışıyoruz. Broşürü tamamladıktan sonra depreme hazırlık çalışmalarıyla birlikte her sokakta bir gönüllü kampanyasını hayata geçireceğiz. Bu çalışmaların bir parçası olmak isteyen mahalle sakinlerini birlikte düşünmeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz."

Selimiye Dayanışma Komitesi, mahalleli ile dayanışmayı büyütmek için ilginin yüksek olduğu bu çalışmayı sürdüreceğini, hanelere de maske dağıtacağını açıkladı.