Selimiye Dayanışma Komitesi kuruldu: Birlikte hareket etmek, dayanışmayı büyütmek için…

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Selimiye Semt Evi'nde, emekçilerin, mahalle muhtarının, mahalle esnaflarının ve sakinlerinin bir araya geldiği dayanışmayı büyüten, mahallenin sorunlarında yan yana gelmeyi ve çözümleri için ortak hareket etmeyi önüne hedef olarak koyan Selimiye Dayanışma Komitesi bugün itibariyle yola çıkmış oldu.

Gün geçtikçe hayatı zorlaştıran sorunlar yumağına karşı, emekçilerin ayakta kalabilmesinin koşulunun çalıştıkları ve yaşadıkları her yerde birliği, dayanışmayı büyütmekten, yoksulluğa ve işsizliğe karşı emekçilerin iç dayanışmasının örgütlenmesinden geçtiğini söyleyen mahalleliler; dayanışma komitesinin birlikte hareket etme kültürünü Selimiye’de inşa ederek yaygınlaştıracağını vurguladı.

Maske dağıtımı, depreme hazırlık ve kreş gündemi

Dayanışma komitesi, öncelikle mahalledeki maske ihtiyacına çözüm bulabilmek için maske dağıtımını hedefliyor. Komite, İstanbul’da yaşayanlar için risk oluşturan depreme yönelik hazırlık çalışmaları ve uzaktan eğitime ulaşmakta zorluk çeken çocuklara eğitim konusunda destek olmayı planlıyor. Ayrıca emekçi ailelerin önemli sorunları arasında yer alan kreş ihtiyacına cevap bulabilmek için mahallede bir kreş yapılması da komitenin hedefleri arasında yer alıyor.

Selimiye Dayanışma Komitesi’nde yer alan gönüllüler, dayanışma komitesinde yer alma gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

Alkan Yamanarslan: Yaklaşık 50 yıllık bir Selimiyeliyim. İstanbul'un bu nezih, aydın insan sayısının çok fazla olduğu güzel mahallede yaşadığım için gayet mutluyum. Bu semte gönül vermiş, bu mahalledeki kültürel yapıyı, yardımlaşmayı, dayanışmayı geliştirmek adına Selimiye Dayanışma Komitesi isimli, tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir oluşum şekilleniyor. Bu güzel ve toplum için faydalı işler yapmak sevdasına düşen insanların içinde "ben de olmalıyım" dedim ve Selimiye Dayanışma Komitesi’ne dâhil oldum. Geleceğe dair güzel hedeflerimiz var, umarım tez zamanda gerçekleştirebiliriz.

Yasemin Özden: 2008 yılından bu yana Selimiye'de yaşıyorum. Özellikle pandemi sürecinde mahallemizdeki kadınların, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi, artan yoksulluk, iş yükü, güvencesiz çalışma, çocukların bakımı ve eğitim sorunları, sosyal hayattaki kısıtlamalar gibi zorluklardan olumsuz etkilendiklerine her gün tanık oluyorum. Tam da bu noktada kadınlar, yalnız olmadıklarını, yanı başımızda benzer durumlarda olan başka kadınların var olduğunu bilmeleri gerekiyor. Burada bir araya gelerek, sorunlarımızı tespit edebilir, birbirimizle dayanışarak, birbirimize destek vererek eksikleri giderebilir, ortak çözümler bulabiliriz. Mahalle dayanışması birbirimize temas etmemizi, birlik duygusunu ve bilincini geliştirmemizi sağlıyor. Birlikte birçok sorununu üstesinden gelebileceğimizi deneyimliyoruz.

Abdurrahman Ekşioğulları: Selimiye doğumluyum. Selimiye semt evi emekçisiyim, semt evi olarak mahallemizde çocuk atölyeleri, kent gezileri, aydınlanma seminerleri, çevre sorunları konusunda çalışmalar yürütüyorduk, bu dayanışmanın daha da büyüyeceği böyle bir oluşumun kurulmasından heyecan duydum. Pandemi döneminde semtimizdeki komşularımız için faydalı olabileceğini düşündüğümden bu oluşumun içinde yer aldım, gururluyum. Umarım semtimize, beklentilere bir katkı sağlayabiliriz.

Ayşe Çataloluk: Giderek büyüyen ve hepimizi yalnızlaştıran kentimizde küçük birimler halinde, örnek olarak mahallemizde bir araya gelmek ve siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakarak sorunlarımıza çözüm üretebilmek için örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz örgütlenmeler önemli bir enerji yaratarak diğer mahallelere de örnek olacaktır.

Çağan İhsan Erdoğan: Selimiye’de doğdum. İlkokulu Selimiye’de, ortaokulu Haydarpaşa’da, liseyi Kuleli Askeri Lisesi’nde, üniversiteyi ise Selimiye’de Veteriner Fakültesi’nde okudum. Veteriner hekimim. 55 yıldır Selimiye’deyim, neredeyse bütün hayatım burada geçti. İnsanlarını ve kendisini çok sevdiğim mahallemin daha da güzelleşmesi adına Selimiye Dayanışma Komitesi’nde yer aldım. Selimiyelilerin de bu komite içinde veya yanında olmasını istiyorum. Fikir ve düşüncelerinizi komiteye iletmenizi istiyorum.

Haluk Yege: Doğma büyüme Selimiyeliyim. Mahalle muhtarıyım. Mahalle halkı ile birlikte öğrencilere ve ailelere destek oluyor, dayanışma gösteriyoruz. Ancak bu dayanışma daha da büyümeli. Özellikle zor geçen pandemi koşulları, yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Hastalık, deprem, eğitim ve daha birçok başlık önümüzde var. Daha fazla insan yan yana gelmeli, bu konular üzerine düşünmeli ve harekete geçmeli.

Ekim Kozanoğlu: Sosyal hizmet alanında çalışıyorum. Mahallede yeni sayılırım, 3 yıldır burada yaşıyorum. Ancak şunu çok net söylemeliyim: Mahalledeki sıcak ilişkiler, ortak hareket etme konusundaki kolay yan yana gelişler, insanların birbiriyle olan samimiyeti İstanbul’da yaşama fikrine çok uzak olan beni burada yaşam kurmaya ikna etti. Tabii bir de Deniz Gezmiş’in lisedeki mücadele yıllarını geçirdiği mahallenin burası olması var. Yaşam kurmaktan kastım kendi yaşamımdan ibaret değil elbette. Sorunlarımızın çoğunun toplum olarak birlikte hareket etme ve üretme kültürümüzün zayıflamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bir sorunun çözümünün tek başına sorun ortaya çıktıktan sonra değil, sorunları ortaya çıkaran zemine karşı mücadele hattı oluşturmaktan geçtiği kanaatindeyim. Bu dayanışmayla mahallenin sorunlarına hızlıca çözüm bulmak kadar sömürüyü meşrulaştıran, toplumu çürüten hatta ona düşman bireyci düşünceleri de karşımıza almayı önemli buluyorum. “İnsanın özünde bencillik vardır” safsatalarına dayanışmamızı güçlendirerek cevap vereceğiz. Bu dayanışma iyiliğe inanların dayanışmasıdır. Tüm Selimiye sakinlerini destek vermeye çağırıyorum.