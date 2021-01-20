Sarıgül hakkında haciz kararı: Aracı görüldüğü yerde alınacak

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hakkındaki haciz kararı sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı.

Hakkında bağlama kararı çıkartılan Sarıgül’ün aracı hakkında bu kez de yakalama kararı çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıkmıştı. İcra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer almıştı.