Sarıgül partinin kuruluş tarihini açıkladı 'ne sağcıyız, ne de solcu' dedi

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan Mustafa Sarıgül, Dünya insanlığa saygı ve yoksullukla mücadele günü olan 20 Aralık’ta partimizi kuruyoruz" dedi.

"Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar Amerika ve Rusya 45 yıl boyunca Soğuk Savaş döneminde dünyayı sağ mı sol mu diye ikiye böldü" diyen Sarıgül, "TDH değerlendirmesini yaptı ve sol ya da sağ bir parti değildir. Evrensel hukuk değerlerine uyan ve insanım diyen, herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir" ifadesini kullandı.