Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden test açıklaması: Kitler arızalı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, test kitlerin arızalı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" denildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Mürdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır. Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarı ile firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

29 Temmuz'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90’ın üzerindedir" demişti.