İran'dan ABD'nin Suriye'ye saldırısına tepki: IŞİD'in canlanmasına izin vermeyeceğiz

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, İran ve bölge ülkelerinin "yurt dışı güdümlü tekfirci terörizmin" canlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya gelen Şemhani, ABD'nin Irak'taki son hamlelerine değinerek, Irak Parlamentosu'nun yabancı askerlerin bu ülkeden çekilmesi gerektiği yönündeki kararının uygulanmasındaki gecikmenin gerginliği yükselttiğini ve bölgedeki krizi artırdığına dikkat çekti.

İran menşeli IRNA'nın aktardığına göre "gerginlikleri azaltmak ve mevcut krizleri hafifletmek için yapıcı görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla" bölge ülkelerinin işbirliği ve ortak çabalara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Amiral Şemhani, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin IŞİD faaliyetlerinin güçlenmesine ve genişletmesine imkân sağladığına işaret etti. ABD'yi IŞİD'i güçlendirmek için çalışmakla suçlayan Şemhani, Suriye'de cihatçılarla mücadele eden güçlere yönelik saldırıyı bir kere daha kınadı.

Yemen'de Suudi İşgali'ne atıfta bulunan Şemhani, İran'ın ülkenin dört yıllık savaşını sona erdirmek için işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve istikrar, ekonomik kalkınmanın ve refahın temelidir. Irak gibi terör ve güvensizlikle savaşan bir ülke için güvenlik, birinci önceliktir" dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle ertelenen Irak'ın İran'a olan borcunun geri ödenmesi için iki ülke yetkilileri arasında varılan anlaşmalara değinen Hüseyin, "Finans ve bankacılık sektörlerinin ve İran ve Irak'ın ekonomik kurumlarının düzenli çabaları ile bazı önemli engeller kaldırıldı. İki ülke arasında mutabık kalınan modele göre borç geri ödeme süreci başlayacak" dedi.