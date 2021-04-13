'Salgın istismarcısı iktidara karşı boyun eğme'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Covid-19'a ilişkin tedbirleri duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

"Suçlusunuz" başlıklı açıklamada, iktidarın salgın döneminde toplum sağlığını korumak yerine patronlara kaynak aktardığı vurgulanarak, eşitlikçi bir düzen için halka mücadele çağrısı yapıldı:

Açıklama şöyle:

Salgın başladığında önlem almadığınız sınır kapılarını kapatmadığınız, Umre'ye gidişlere izin verdiğiniz için suçlusunuz.

Hastalık henüz birkaç kentimizde görüldüğü sırada tam kapanma kararı almadığınız, zorunlu sektörler dışında üretimi bir süreliğine durdurup, bütün halkın ihtiyaçlarını karşılamadığınız için suçlusunuz.

Salgın kendisini hissettirdiği sırada göçmenleri kitleler halinde sınıra sürüp hem insanlık dışı bir tavra imza attığınız, hem de virüsün yayılmasına yardımcı olduğunuz için suçlusunuz.

Maske, sabun, dezenfektan gibi salgın sırasında mutlak zorunluluk haline gelen ürünleri halka ücretsiz temin etmek yerine, özel şirketlerin salgından büyük kârlar etmesini sağladığınız için suçlusunuz.

Fabrika ve diğer işyerlerinde patronların yeterli önlem almaksızın üretimi sürdürmesine göz yumduğunuz, salgının yayılım gösterdiği işyerlerinde işçileri çalışmaya devam etmeye zorladığınız için suçlusunuz.

Önlem alırken de gevşemeye giderken de bilime, akla, toplumsal çıkarlara değil, gerici ideolojinize ve bir avuç patronun çıkarına uygun davrandığınız için suçlusunuz.

Bilim Kurulu oluşturup bilim insanlarının saygınlığını kendi bilime aykırı uygulamalarınıza meze yaptığınız için suçlusunuz.

AKP Kongre ve etkinliklerini sıkış tepiş kalabalıklarla yapıp, insanlarımızla alay ettiğiniz için suçlusunuz.

Sağlık emekçilerinden fedakarlık beklerken, onların haklarını budamaya devam ettiğiniz, hastanelerde salgının yayılmasını önleyecek basit önlemleri dahi almadığınız için suçlusunuz.

Sağlık sistemi salgın nedeniyle zorlanırken, kâr peşinde koşan özel sağlık kuruluşlarını devletleştirmediğiniz, tersine onlara yeni kazançlar getiren uygulamalar icat ettiğiniz için suçlusunuz.

Salgının ilk döneminde yaygın test yapmayıp, test sonuçlarını gizlediğiniz için suçlusunuz.

Verileri çarpıtıp, rakamlarla oynadığınız, hastalığın tanımını işinize geldiği şekilde yaptığınız için suçlusunuz.

Aşı tedarikinde halka sağlıklı bilgi vermediğiniz, sürekli takvimle oynadığınız ve gereksiz bir iyimserlik yarattığınız için suçlusunuz.

Salgın sırasında ekonomik sıkıntısı derinleşen toplumsal kesimleri korumak için yeterli önlem almadığınız, tersine salgını patronların lehine kullandığınız için suçlusunuz.

Kod 29 adındaki ahlaksızlığı emekçilerin başına musallat ettiğiniz için suçlusunuz.

İmam Hatiplerle, bilim dışı müfredatla zaten yerlerde sürünen eğitim sistemini salgınla beraber tamamen çökerttiğiniz, AVM’leri açıp okulları kapatmayı salgın yönetimi sandığınız için suçlusunuz.

Salgını toplumsal hayatı kısıtlamak, siyasal ve kültürel faaliyetleri durdurmak ve dinselleşmede yeni bir fırsat olarak gördüğünüz için suçlusunuz.

BÜTÜN BU SUÇLAR İŞLENMEYEBİLİR, BU ÜLKENİN BÜYÜK PATRONLARA AKTARILAN KAYNAKLARI İLE TOPLUM SAĞLIĞI KORUNUR VE HALKIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIRDI. BİNLERCE YURTTAŞIMIZ ÖLMEYEBİLİRDİ.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ SALGIN İSTİSMARCISI İKTİDARA KARŞI HALKIMIZI EŞİTLİKÇİ BİR DÜZEN İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR. BOYUN EĞME!