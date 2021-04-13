Erdoğan'ın korkusu bu: 'Salgının önümüze getirdiği fırsatları değerlendirememek...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam kabine toplantısının ardından Covid-19'a ilişkin yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan'ın bu akşam yaptığı konuşmada şu bölüm dikkat çekti:

"Ancak, vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda, ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ülkemizdeki tabloyu, yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere, dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, salgının önümüze getirdiği fırsatları yeteri kadar değerlendirememe riskiyle karşı karşıya kalabiliriz."