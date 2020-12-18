Salgın günlerinde 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti!

Oldukça zor şartlarda çalışan, salgın günlerinde iş yükleri giderek artan motokuryeler, salgın günlerinde neredeyse her gün bir arkadaşlarını kaybettiler.

Haber Merkezi

Koronavirüs salgınının başından bu yana iş yükleri çığrından çıkan motosikletli kuryeler günde yaklaşık 14 saat çalışıyor, sürekli iş baskısı ve mobbing altında tutuluyor.

Yaşadılarına ilişkin DHA'ya açıklamada bulunan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, martta pandemi sürecinin başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Parmak, "Online alışveriş hız kazanınca biz tamamen devreye girdik. Çalıştığım iş yerinde toplamda 5 motosikletli kurye var. Her birimiz bugün 40’ın üzerinde pakete çıktık. Hala da devam ediyor. Bu süreçte bir kesim değerimizi anlasa da bazı müşteriler hala anlayışsız davranıyor. Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında ‘Neden geç kaldın, iptal ediyorum’ gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor" dedi.

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