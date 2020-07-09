Sakarya Hendek'teki patlama için TBMM'ye verilen araştırma önergesi, MHP ve AKP tarafından reddedildi

CHP, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin araştırma önergesi verdi.

Araştırma önergesini TBMM'ye veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, mecliste yaptığı konuşmada, ''Mesele, kaza olduktan sonra yaptıklarımız değil, kaza olmadan önce yapacaklarımızdır. Burada yedi kez aynı fabrika sahibi, defalarca fabrika patlıyorsa ve defalarca insanlarımız ölüyorsa yönetmelik durduğu hâlde, tüzük olduğu hâlde, ‘denetim yapıldı‘ dendiği halde bu fabrika sahipleri buna hiç uymuyorsa demek ki bir yerde bir eksiklik vardır; hep beraber onun üzerine gitmeliyiz, mağdurları ve masumları koruyup neden olanları cezalandırmalıyız" sözlerini sarf etti.

Fabrikaların yeteri kadar denetlenmediği söyleyen Özkoç, "Gereğinin yapılmasını istiyoruz ama sizden ricamız şudur; sadece bu fabrika değil, bu fabrika 7 kez açıldıysa böyle demek ki bu konuda fabrikalar yeteri kadar denetlenmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bunu araştırıp, bu denetimi sağlayacak yasal güvenceleri hazırlamaktır. Onun için bu önergeyi getirdik" ifadelerini de kullandı.

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Fabrikanın denetimine ilişkin CHP tarafından verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.