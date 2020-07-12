Sahibi 'cumhurbaşkanı' gibi, rektörü de cumhurbaşkanı danışmanı: 'Akademik kıyım var, hakkımızı arayacağız'

Özel üniversitelerin salgın fırsatçılığına her gün bir yenisi eklenirken, son olarak İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nde en az 70 emekçi işten çıkarıldı.

Üniversite öğrencileri önceki gün konuya ilişkin bir sosyal medya çalışması başlatırken, öğretim görevlileri, idari çalışanlar ve temizlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişinin işten çıkarıldığını, bu kararın geri alınmasını talep ettiler.

'9 yıldır bu üniversitede çalışıyorum, gerekçeleri ikna edici değil'

Söz konusu karara ilişkin soL'a açıklama bulunan işten çıkarılan öğretim üyesi Lütfiye Bozdağ, "9 yıldır bu üniversitede çalışıyorum. İşten çıkarma tazminatı da ödemiyorlar. Ve işten çıkarma gerekçeleri ikna edici değil, 'boş kadro olmadığını' söylüyorlar. Haftalık 16 saat ders yükümün olduğu ve bölüm başkanlığı yürüttüğüm bir dönemde işten çıkartılıyorum" dedi.

'Bu bir hak gaspı, kıyım'



Üniversitenin çalışma koşullarının zaten ağır olduğunu belirten Bozdağ, "İki akademisyenin yaptığı işi bir akademisyene yaptırmak istiyorlar. Ayrıca akademide hoca zenginliği önemlidir. Hoca sayısını azaltarak akademinin niteliğini de düşürüyorlar. Pandemi döneminde iş bulmak da çok zor üstelik. İşten atılan insanlar, hangi kadrodan olursa olsun, ister temizlik emekçisi ister eğitim emekçisi, pandemi döneminde iş bulmanın çok zor olduğu bu koşullarda bu hem vicdansızlık hem liyakata uygun değil hem de etik olarak doğru değil. Bu bir hak gaspı, kıyım. Akademik bir kıyım var burada. 50'ye yakın akademisyenin işten atıldığı söyleniyor. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" ifadesini kullandı.

Rektör Erdoğan'ın danışmanı, sahibi 'cumhurbaşkanı' gibi...

Aldığı kararla tepki çeken üniversitenin sahibi ve rektörünün kimliği de dikkat çekici.

Üniversitenin sahibi Mütevelli Heyeti Başkanlığını Ali Altınbaş yapıyor.

Mücevherat, finans, enerji ve taşımacılık işleri yapan Altınbaş Holding'in yönetim kurulu başkanı da olan Ali Altınbaş, Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar'a yaptığı açıklamada, kendisini şirketin "cumhurbaşkanı" olarak tanımlarken, “Onursal başkanlık” bir nevi “cumhurbaşkanlığı” makamı gibidir. Birleştirici özelliği vardır. Cumhurbaşkanı devletin bütünlüğünü temsil eder. Ben de Altınbaş’ta birleştirici rol oynuyorum" diyordu.

Üniversitenin sahibi "cumhurbakanı gibiyim" derken, üniversitenin rektörü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları arasında yer alıyor.

Rektör Çağrı Erhan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği görevinde bulunuyor.