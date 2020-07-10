Altınbaş Üniversitesi'nde 70 kişi işten çıkarıldı!

İstanbul Altınbaş Üniversitesi, salgın gündemini fırsata çevirerek emekçi kıyımına imza attı.

Öğretim görevlileri, idari çalışanlar ve temizlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi işten çıkarılırken, konuya ilişkin öğrenciler tarafından yapılan açıklamada karara tepki gösterildi.

Sosyal medyada "#AltınbaşUnideHakGaspi" başlığıyla mesaj atan öğrenciler, işten çıkarmaların durdurulmasını talep etti.

Öğrencilerin açıklaması şu şekilde:

Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı hakkında bilgi almak ve katılmak için:

+90 (541) 940 0514

[email protected]