Sağlıkçılara 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan soruşturma

Yaşamını yitiren sağlık çalışanları için 5 Mart'ta 1 dakikalık saygı duruşu düzenledikten sonra görevden uzaklaştırılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi hemşireleri Günseli Uğur ve Arzu Sert hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi belli oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar imzasını taşıyan idari soruşturma evrakında iki hemşireye ilişkin, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozdukları, devletin oluşturduğu sağlık politikalarına ve sağlık hizmetlerine karşı gelmek suretiyle kalkışmaya teşebbüs ettiklerinin belirlendiği" ifadeleri dikkati çekti.

ANKA'nın haberine göre, DEÜ Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü'nün imzasını taşıyan tutanakta, hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert'e ilginç suçlamalar yöneltildi. Tutanakta, "Pandemi kurallarına uymayarak çalışanların sağlığını tehlikeye sokmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, devletin oluşturduğu sağlık politikalarına ve sağlık hizmetlerine karşı gelmek suretiyle sözlü gösteri/eylem ve kalkışmaya teşebbüs ettiği belirlenen; kişiler hakkında hem disiplin hem de cezai hukuk süreçlerinin ivedilikle yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" denildi.

'Sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunduk'

18 yıllık hemşire olduğunu ve 15 yıldır DEÜ Hastanesi'nde çalıştığını belirten Günseli Uğur, "Uzaklaştırılmamıza sebep olarak gösterilen disiplin ve ceza soruşturmalarının içeriğinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Biz sendikamızın aldığı karar doğrultusunda yemekhanede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunduk. Hepsi bu" dedi.

Hastaneye yeni atandığını belirten Arzu Sert ise "Öğle arasında Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz 385 sağlık emekçisini anmak için 1 dakikalık saygı duruşu yapmıştık. Sonra soruşturma açılmıştı. Soruşturma içeriği şimdi belli oldu. Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, pandemi kullarına uymayarak bir kalkışmaya teşebbüs etmek suçmaları yöneltildi. Hastanenin içinde bir darbe yapmaya çalışmışız havası yaratmışlar. Bu trajikomik bir durum. Pandemide en önde savaşan sağlık emekçileri olarak, hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmanın, sendikal faaliyet yürütmenin neresi suç? Bunun bir suç olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

Gerekçe gösterilmeden soruşturma açılmıştı

Hemşireler Günseli Uğur ile Arzu Sert, üyesi oldukları Sağlık Emekçileri Sendikası'nın (SES) etkinlikleri kapsamında, 5 Mart Cuma günü saat 12.30'da hastane yemekhanesinde pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu organize etmişti. Etkinlikten sadece birkaç saat sonra 17.30'da ise DEÜ İnsan Kaynakları birimi tarafından telefonla aranan Günseli Uğur ve Arzu Sert'e hiçbir gerekçe gösterilmeden haklarında soruşturma açıldığı bilgisi verilmişti.

Hemşireler hakkındaki kararı veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 4 dönem İzmir AKP Milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı. Hotar, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti.