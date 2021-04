Sağlık emekçileri: Pandemi döneminde hastane kapatılamaz!

Verem Savaş Derneği’ne bağlı bulunan Ankara Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılmasıyla beraber uzun zamandır maaşlarını eksik ya da geç alan, bir kısmı da kısa çalışma ödeneği kapsamında bulunan hastane emekçileri hakları için mücadele ediyor.

Hastanenin kapanması sonrasında hastane emekçileriyle birlikte mücadele eden Patronların Ensesindeyiz (PE) Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı, konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hem hiçbir yasal dayanağı olmayan hem de sırf kâr güdüsüyle alınan bu karara karşı mücadele eden hastane emekçilerinin yanında olacağız. Hastanenin kapatılması için uğraşan ve daha ötesi çalışanları içeri sokmamak adına özel güvenlik dahi tutma çabasından kaçınmayan derneğin, bu çabayı hastanenin hizmete devam edebilmesi için vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

'Pandemi döneminde hastane kapatılamaz'

"1952 yılından beri yaklaşık 70 yıldır Ankara Ulus’ta hizmet vermekte olan, 70 yatak kapasitesine sahip Ankara Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, pandeminin patronlara verdiği haklar kullanılarak, hastaların ve sağlık emekçilerinin durumu göz önünde bulundurulmadan, fiziki şartlarının yetersizliği gerekçe gösterilerek kapatılma kararıyla karşı karşıya.

Hastane sahibi durumunda bulanan Verem Savaş Derneği’nin asıl derdinin sağlık hizmetlerini ticarileştirmek olduğu ve derneğin bu nedenle Sağlık Bakanlığı’ndan faaliyet durdurma talep ettiği anlaşılıyor. Pandemi koşullarında hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığını riske atmak pahasına, her türlü fedakarlığı yaparak görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık emekçileri, içeride bulunan hastalarla birlikte kapı dışarı edilmeye çalışılıyor. Çok uzun bir zamandır bölge halkına hizmet veren ve özellikle böyle bir dönemde toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir durumda bulunan bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, herhangi bir gerekçeyle kapatılmaya çalışılması kabul edilemez.

'Hastane emekçilerinin kararlı duruşlarının yanındayız'

Uzun zamandır maaşlarını eksik ya da geç alan, bir kısmı da kısa çalışma ödeneği kapsamında bulunan hastane emekçileri, tüm bu olumsuzluklar karşısında başhekiminden, doktoruna ve hemşiresine, laborantından temizlik görevlisine, güvenliğinden, aşçısına varana kadar hep birlikte mücadele ediyor ve bu kararlı duruşlarından taviz vermiyor.

Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı olarak, hem hiçbir yasal dayanağı olmayan hem de sırf kar güdüsüyle alınan bu karara karşı mücadele eden hastane emekçilerinin yanında olacağız. Hastane sahibi durumunda bulunan derneğin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekmektedir. Hastanenin kapatılması için uğraşan ve daha ötesi çalışanları içeri sokmamak adına özel güvenlik dahi tutma çabasından kaçınmayan derneğin, bu çabayı hastanenin hizmete devam edebilmesi için vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Her koşulda, hastane emekçilerinin bu kararlı duruşlarının sonuna kadar yanında ve her türlü hukuki destek ve dayanışma ile mücadelelerinin bir parçası olacağımızı buradan ilan ediyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz numaralı telefondan ulaşılabilir:

Telefon: 0541 940 0514

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]