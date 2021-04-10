Pandemide göğüs hastalıkları hastanesi kapatılıyor

1952 yılından beri Ankara Ulus’ta hizmet vermekte olan 70 yatak kapasitesine sahip Ankara Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi fiziki yetersizlik gerekçe gösterilerek kapatılıyor.

Verem Savaş Derneği’nin fiziki yetersizliklerle ilgili hiçbir önlem almayarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yerinde inceleme sonrasında kapatma kararı verilmesine sebep olduğu belirtiliyor. Karara karşı yasal yollara başvuran hastane personeli yürütmeyi durdurma kararı aldırdıklarını ancak bu sürenin dolmasına sadece 1 ay kaldığını belirtiyor.

Yıllardır ve özellikle pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten sağlık emekçileri hastanenin kapatılmasını istemiyor.

Hastane neden kapatılıyor?

Hatanede çalışan sağlık emekçileri Verem Savaş Derneği’nin bu kararın alınmasındaki tutumunun altında yatan asıl nedenin sağlık hizmetlerini ticarileştirme isteğinin olduğunu ve bu nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan faaliyet durdurma talep ettiklerini söylüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "Tıp merkezine çevirin" diye imkansız bir öneriyle geldiğini, sorumlu derneğin yönetim kurulu ile başkan Cengiz Acar'ın bunu istemediğini Bakanlığa devir başvurusunu da değerlendirmediğini anlatan sağlık emekçileri asıl kapatılma nedeninin fiziki koşullar olmadığını anlatıyor.

Hastane çalışanları uzun yıllardır bölge halkına hizmet verdiklerini, bu kapanmanın hem kamusal sağlık hizmetini aksatması hem de bölge halkının hak mağduriyetine yol açması açısından yanlış bir karar olduğunu belirtiyor. Şu anda hastanede yatan hastaların olduğunu belirten sağlık emekçileri ama buna rağmen derneğin "Bu akşam saat beşte hastane kapanıyor siz de buradan çıkacaksınız" dediklerini söylüyor.

Personel uzun zamandır çalışanların maaşlarını eksik ya da geç aldıklarını ama derneğin onları çıkarmak için özel güvenlik tutma masrafından kaçınmadıklarını da belirtiyor. Bu süreçte personelin bir kısmı da kısa çalışma ödeneği kapsamına alınırken, tüm bu olumsuzluklara rağmen hastane personeli başhekim, doktor, hemşire, laborant, temizlik ve güvenlik görevlisi ve aşçısıyla bir arada kararlı bir duruş sergiliyor. Mücadelelerini hastanenin kapanma kararı kaldırılıncaya kadar sürdüreceklerini söylüyorlar.