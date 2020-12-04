Sağlık çalışanlarına bütçe yok: Yüzde 2 zam teklif ettiler

Covid-19 pandemisi başladıktan bir süre sonra pandemi hastanesi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldı.

Riskli çalışma gruplarından olan hastane çalışanları ve tıp fakültesi temsilcileri arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri sürecinde "Bütçemiz yok" denilerek yüzde 2 zam teklif edildi.

2 yıl önce yapılan toplu sözleşmede yüzde 4 zam ve 10 günlük hakları olan çalışanlar, geçtiğimiz süreçte daha iyi bir zam beklerken verilen teklifi kabul etmediler ve masadan toplu iş sözleşmesini imzalamadan kalktılar.

Yaklaşık 500 çalışanı etkileyecek olan bu görüşmelerde anlaşmaya varılmazsa Yüksek Hakem Heyeti'ne başvurulacak.