Salgına yakalanan sağlık çalışanlarından savunma istediler!

Alınmayan önlemler nedeniyle salgının ağırlaşan tablosuyla baş başa kalan ve tek başına mücadele etmek zorunda kalan sağlık emekçileri, salgına yakalandıklarında da suçlu ilan edilmeye başlandı.
soL TV'deki İşçiden programında açıklamalarda bulunan bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık emekçisi, salgına yakalanan sağlık emekçilerinden savunma istendiğini şu sözlerle anlattı:
O kadar çok pozitif çıkan arkadaşımız oldu ki, başka şeyler de yaşamaya başladık. Pozitif çıkan arkadaşlarımız savunma vermek zorunda kaldı. Hastanede kaptığımız hastalık iş kazası olarak görülmüyor, bu başlı başına komedi. Bir de Covid olan arkadaşlarımızdan savunma istediler, "O Covid'i nereden kaptınız, hastaneden kapma ihtimaliniz yok" diyerek. Bununla ilgili bize belgeler gönderdiler. "Siz 16 saat nöbet tutuyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, dışardan kaptınız ya da evden getirdiniz" diye. Savunmalarımızı değerlendirdiler. Üç dört kişi dışarıda görüldüyseniz bulaş riskini çoğalttınız, sigara mı içiyorsunuz, buna zaten açıksınız diyerek.
Programı izlemek için: