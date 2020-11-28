Sağlık Bakanlığı bütçesinden 'yap-işlet-devret'e yaklaşık 8 milyar lira

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın verilerine göre 2020 yılının ilk 10 ayında yaptığı harcama tutarı 51 milyar 85 milyon 315 bin lira oldu.

ANKA'nın haberine göre, 2020 yılının ilk 10 ayında "yap- kirala devret modeli" ile yaptırılan hastanelere ise kira bedeli olarak 5 milyar 381 milyon 914 bin 630 lira 95 kuruş ve hizmet bedeli olarak da 2 milyar 606 milyon 251 bin 633 lira 43 kuruş ödendi.

Böylece bu hastaneler için toplamda ödenen para 7 milyar 988 milyon 166 bin 264 lira oldu.

Sağlık Bakanlığı yurtdışındaki hastane projeleri için de toplam 40 milyon 771 bin 540 lira harcadı. Bakanlığın yurtdışındaki hastane projeleri için yaptığı harcama da şöyle:

-Sudan Nyala Türk Hastanesi Projesi’ne 9 milyon 809 bin 54 lira 44 kuruş,

-Mogadişu-Somali- Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi’ne 18 milyon 898 bin 778 lira 51 kuruş,

-Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Projesi’ne 6 milyon 882 bin 526 lira 94 kuruş

-Bangladeş Sahra Hastanesi’ne 5 milyon 181 bin 182 lira 71 kuruş.