Rusya'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Sputnik V'yi neden saymıyorsunuz?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Covid-19'a karşı uygulanan aşıların hastalığı önleme etkinliklerine ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir' başlığıyla yayınladığı bi makalesinde, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısına yer verilmemesini eleştirdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı bilgiye göre, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya mektup gönderen Yerhov, söz konusu makaleyi ilgiliyle okuduğunu ve başlıktaki teze tümüyle katıldığını ifade ederek, "Okuduğum değerlendirmenizde, genel olarak 'Sputnik V' olarak bilinen Gamaleya Merkezince geliştirilerek dünyada ilk milli tescil işlemini görmüş 'Gam-Kovid-Vak' aşısının yer almadığı hususu açıkçası hafif bir şaşkınlık yaratmıştır." dedi. Rus diplomat, "Böyle bir derleme hangi listeler ve reytingler esas alınarak yapıldığı muallakta kalmıştır." diyerek tepkisini dile getirdi.

'AB nezdinde tescil süreci başlatıldı'

Makalede anılan diğer ürünlerde olduğu gibi 'Sputnik V'nin etkinliği de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyleyen diplomat, aşının Rusya ile beraber Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir ve Filistin’de de tescil edildiğini hatırlattı. Yerhov, Avrupa Birliği nezdinde tescil sürecinin başlatıldığını ve Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonun tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Sputnik V'nin dünyadaki uzmanlar tarafından kabul ve takdir edildiğini belirten diplomat, Sputnik V'nin "diğerleri arasında telaffuz edilmemesi doğru olmadığı aşikardır." dedi. Diplomat mektubunda "Siyasi konjonktürün ve ticari kıstasların vatandaşların sağlık menfaatlerinin korunmasının" üstünde tutulmaması gerektiğine deyinirken "Samimi temennimiz şudur ki, Türk Tabipleri Birliği’nin dünya geneli aşı geliştirme 'kumbarasına' ülkemizin kayda değer katkılarına önem vermek için kendine imkan yaratmasıdır." ifadeleriyle mektubunu sonlandırdı.