Rusya tek dozluk Sputnik Light aşısını tescilledi

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada "Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurur" denildi.

Sputnik Light, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu.

RDIF ülkede 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan kitlesel aşılama programı kapsamında ilk doz enjeksiyondan 28 gün sonra alınan verilerin analizine dayanarak Sputnik Light'ın etkinlik oranını yüzde 79,4 olarak duyurdu.

Aşının 7 bin kişiyi kapsayan Faz 3 çalışmalarının Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve diğer ülkelerde devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada ara sonuçların bu ayın sonunda açıklanacağı belirtildi.

Rusya'da yetkililerin açıklamalarına göre şimdiye dek 8 milyon kişi Sputnik V aşısının iki dozunu da oldu.

RDIF Başkanı Kiril Dmitriyev, tek dozluk aşının kısa sürede geniş toplulukları bağışıklamadaki zorluğu çözeceğini, bunun koronavirüsün yayılmasının akut aşamalarında sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşmak için özellikle önemli olduğunu belirtti.

Dmitriyev Rusya'daki aşılama programında ana aşı olarak iki dozluk Sputnik V aşısının kullanılmasına devam edileceğini ifade etti.