AB'den aşıda patent açıklaması: Tartışmaya hazırız

Dünya nüfusunun 3 milyon 250 binden fazlasının yaşamını yitirdiği koronavirüs pandemisinde aşılar üzerindeki patentlerin kaldırılması çağrısı güçlenirken ABD'den gelen "geçici askıya alma" önerisi sonrası AB de "tartışmaya hazırız" dedi.

ABD yönetimi dün "fikri mülkiyet haklarına olan sağlam inancı"nı yinelediği açıklamasında pandemi dönemiyle sınırlı olmak üzere Covid-19 aşılarındaki "fikri mülkiyet korumalarının geçici olarak askıya alınması" önerisini destekleyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği, Washington'un bu açıklamasının ardından konuyu "tartışmaya hazır oldukları"nı duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği krizi etkili ve pragmatik bir yoldan ele alan her öneriyi tartışmaya hazırdır. Bu nedenle ABD'nin bu aşıların fikri mülkiyet haklarından muaf olması önerisinin bu hedefe varmaya nasıl yardımcı olacağını tartışmaya hazırız" dedi.

Komisyon Başkanı, AB'nin önceliğinin hâlâ dünya çapında aşılama için üretimin artırılması olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ursula von der Leyen'in aylardır yapılan çağrılara karşın herhangi bir açıklama yapmaması ve ancak ABD'den gelen açıklama sonrası "tartışmaya hazırız" demesi tepkilere yol açtı.

Hindistan ve Güney Afrika'nın başlattığı girişimle Dünya Ticaret Örgütü'ne koronavirüs aşı ve tedavilerinde ilaç şirketlerinin "fikri mülkiyet hakları"nın geçici olarak askıya alınması önerisi sunulmuştu. Ancak örgütün bu yönde bir karar almasının "aylar" alacağı öne sürülüyor.

Komünist partiler ise aşıda patentin tamamen kaldırılması talebiyle kampanya yürütüyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin girişimiyle dünya çapında komünist partilerin başlattığı "aşıda patente hayır" kampanyasına imza atan komünist ve işçi partisi sayısı ise 4 Mayıs itibariyle 62'ye ulaşmış durumda.

İmza metninde "Patent ya da fikri mülkiyet hakkı, aşı üretimini hızlandıran değil, tam tersine insanların bağışıklanmasını yavaşlatan bir etkide bulunmuştur. Toplum sağlığını ilgilendiren hiçbir konu tekellerin kâr hırsının ve rekabetlerinin insafına bırakılamaz" deniliyor.