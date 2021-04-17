Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Konsolosu'nun ülkeden ayrılmasını öneriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü, St.Petersburg'da gözaltına alınan Ukrayna Konsolosu Oleksandır Sosonyuk'un durumuyla ilgili olarak Ukrayna maslahatgüzarını çağırdığını doğruladı ve ayın 19'undan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini "tavsiye etti".

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "17 Nisan'da Ukrayna'nın Rusya Federasyonu maslahatgüzarı Vasiliy Pokotilo, 16 Nisan'da gözaltına alınan Ukrayna Başkonsolosluğu'nun St. Petersburg'daki yasadışı faaliyetleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denilirken "[Sosonyuk'un] Rusya'daki varlığının istenmediği açıklandı ve 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi tavsiye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna konsolosu Oleksandır Sosonyuk, gizli bilgileri ele geçirmek suçlamasıyla Cumartesi sabahı gözaltına alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diplomatın saatlerce gözaltında tutulduğunu duyurdu. Kiev, gözaltı işlemini Rusya açısından düşmanca bir eylem olarak değerlendirdiğini ve Rus diplomatlara karşı müdahale tedbirleri hazırladığını söyledi.