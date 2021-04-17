Ukrayna'nın Rusya Maslahatgüzarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya Maslahatgüzarı Vasiliy Pokotilo’yu çağırdı. Pokotilo’nun Rusya Güvenlik Servisi (FSB) tarafından St. Petersburg’da Ukrayna Konsolosu Oleksandır Sosonyuk’un "bir Rus vatandaşından gizli bilgi alırken yakalanıp gözaltına alınmasıyla ilgili" çağrıldığı belirtildi.

Sputnik Türkiye'deki habere göre, konuyla ilgili Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı UNİAN ajansına yaptığı açıklamada, “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu, Rus özel servisinin bir provokasyonu” dedi.

FSB sabah saatlerinde Ukrayna Konsolosu Oleksandır Sosonyuk'un bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken yakalandığını açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk’un birkaç saat gözaltına tutulduğunu, kendisinin şu an görev yaptığı binada olduğunu belirtmişti.