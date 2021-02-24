Rusya: ABD serbest ticaret ve rekabet ilkelerini baltaladığını kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya göre, ABD Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptığı açıklamayla "serbest ticaret ve rekabetin temel ilkelerini baltaladığını" kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Kuzey Akım 2'nin inşasına jeopolitik nedenlerle karşı çıktıkları yönündeki açıklaması üzerine Zaharova bir açıklama yaptı.

"ABD sürekli olarak ekonomi ve enerjinin siyasallaştırılamayacağını beyan ediyor" diyen Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD piyasa kurallarını kendi jeopolitik çıkarlarına tabi kılarak, egemen ülkeler ile bağımsız devletlerin vatandaşlarının çıkarlarına karşı hareket ederek serbest ticaret ve rekabetin temel ilkelerini baltaladığını kabul etmiştir."