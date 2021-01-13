Rusya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması: ABD baskısına rağmen tamamlanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin baskısına rağmen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanacağını bildirdi.

RIA Novosti'nin haberine göre bakanlık Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz boru hattı projesi olan Kuzey Akım 2'nin ABD'nin baskısına rağmen tamamlanacağını açıkladı.

Haberde bir bakanlık yetkilisinin yüzde 90'ı hazır olan projenin tamamlanmasının hava koşulları gibi bir dizi etkene bağlı olduğu bilgisini verdiği ifade edildi.

Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı bu ay içinde Kuzey Akım 2'nin inşasına yardım ettiklerinden "şüphelenilen" Avrupalı şirketlere yaptırımlarla karşılacakları uyarısında bulunmuştu.