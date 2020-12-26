Roboski'de katledenler değil, yakınlarını kaybedenler yargılanıyor: 'Fail büyük, fail güçlü...'

28 Aralık 2011’de bombalanan Roboski'de çoğu çocuk 34 kişinin yaşamını yitirmesinin üzerinden 9 yıl geçti.

Katliamdan sonra askeri ve sivil mahkemelerde açılan davalar bir bir kapatıldı. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından gidilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, avukatların eksik belgeleri iki gün geç teslim ettiği gerekçesiyle davayı reddetti.

Tüm bu süreçte Roboski’de tersine yürüyen bir hukuk sistemi yaşanıyor. Yargılananlar katliamın sorumluları değil, yakınlarını kaybedenler oluyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, bombardımanda yaşamını yitiren Serhat Encü’nun kardeşi Veli Encü ve Nevzat Encü’nun kardeşi Barış Encü yapmış oldukları eylem, etkinlik, açıklama ve yorumlardan kaynaklı cezaevinde. Birçok aile hakkında "sınır ihlali, mahkemeyi oyalama, eylem ve etkinlik yapma, fotoğraf, pankart taşıma" gibi gerekçelerle çok sayıda dava açılmış.

Katliamın yaşandığı dönemde yapılan Kaymakam Naif Yavuz protestosundan dolayı aralarında Ferhat Encü’nün da olduğu 34 kişi hakkında “örgüt propagandası, askeri yetkililere hakaret, kasten adam öldürmeye teşebbüsten” açılan dava sürüyor. Halihazırda 16 aile de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde Roboski anmasına katılmaktan yargılanıyor. 500’üncü gün anmasından da takipsizlik verilmesine rağmen bin ila 3 bin arasında para cezaları verildi. Yaşamını yitirenlerden Bilal Encü’nün babası Abdurrahman Encü, “Fail büyük, fail güçlü. O yüzden şimdi ortaya çıkmaz ama Allah büyük" diyerek, bir gün mutlaka hesaplaşacağına inanıyor.