AKP'li vekil dava açtı, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a hapis cezası verildi

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirem 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması için yıllardır mücadele eden baba Şaban Vatan hakkında, Nurettin Canikli tarafından açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası verildi.

Evrensel’de yer alan habere göre; Şaban Vatan, kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakim karşısına çıktı. Dönemin Milli Savunma Bakanı olan Nurettin Canikli tarafından açılan davada Şaban Vatan hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamaları yöneltildi. Mahkeme, Şaban Vatan’ın 8 bin 840 lira para cezasına ve 1 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına karar verdi ve hükmü geri bıraktı.

Vatan, “Buyurun sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda” ifadesini kullandı.