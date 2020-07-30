Rize'de Diyarbakırlı mevsimlik tarım işçisi olmak: Ücretlerine el koyuldu, işçiler darp edildi

Diyarbakır'dan Rize'ye mevsimlik çay işçisi olarak giden 35 işçinin hakları gasp edildi. İşçiler kendilerine söylenen ile yapılan arasında fark oluşunca böyle çalışamayacaklarını söyleyip tepki gösterdi. Bunun üzerine patronun 6500 TL alacaklarına yol ve yemek ücretini bahane ederek el koyduğu ortaya çıktı. Gelmeden önce kendilerine yol ve kalacak yerin patrona ait olduğu, ancak yemeğin işçilere ait olduğu söylenmesine rağmen işçiler alacaklarını alamadı. Bunun üzerine Jandarma'ya giden işçiler şikayette bulundu. Ancak bir sonuç alamadı. Rize'de mahsur kalan işçiler bu sabah Rizeli bir ekip tarafından darp edildi. İşçilerin vücutlarında yumruk ve darp izleri var.

İşçiler darp edildi

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçilerin ekip başı İbrahim Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Biz 35 kişilik bir kafile grubu eşliğinde Diyarbakır'dan, Rize'ye mevsimlik çay işinde yüklemecilik yapmak için geldik. Gelmeden önce servis ücretleri bize ait, kalacak yer bize ait, yemek ise size ait denilerek getirildik. 2 servis tutarak yola çıkıp Rize'ye doğru yol aldık. 2 servis ücreti toplamda 5.000 TL para tuttu. Bize de biraz komisyon konusunda yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

'Söylenen ile uygulanan arasında dağlar kadar fark var'

Rize'ye geldikten sonra 1-2 gün çalıştık ve verilen sözlere baktık ama söylenen ile uygulanan arasında dağlar kadar fark vardı. Biz de tepki koyduk ve 'Bu şartlar altında çalışamayız' dedik. Daha sonra hepimizi topladılar. Başkan yardımcısı Yavuz başkan konuştu. 'Her bir ekip (5 kişi) günde 2 kamyon ve 1'er kişiye düşecek şekilde Müba yapılacak' dendi.

Daha sonra her başkan ayaküstünde 40 yalan attı ve bu yalanlar neticesinde oyalanmalar da başladı. Her gün mübaya gidilecek denilen iş stoka döndü. Kısaca eninde sonunda biz de dedik ki, 'İşe çıkmıyoruz, haksızlık oluyor.'

'6500 TL alacağımıza el koydular'

Şimdi ise bugün fişlerimizi topladılar, hesapladık 6540 lira alacağımız var. Ama onlar bize diyorlar ki, 'Servis ve yemek ücretiniz 6500 lira tutuyor. Biz 6500 liralık parayı servis ve yemek neticesinde size vermiyoruz. Sadece bilet paranızı alıyoruz çıkın gidin' dediler.

Polise, jandarmaya ve kaymakamlığa gittik fakat sonuç alamadık. Tamamen mağdur kaldık.

'Kaldığımız yerler pandemiye uygun değil'

Diğer yandan kaldığımız yerler ise sterilize yerler değil. Koronavirüs var ama sosyal mesafeye uygun alanlar yok, maske yok, dezenfektan yok. Kaldığımız yerler leş. Tuvaletler kirli ve ağır pis kokulu. Banyonun kapısı kırık ve duş alamıyoruz. Yemek için mutfağa giriyoruz ama mutfak inanılmaz pis. Sigorta yapılacak dendi fakat yapılmadı. Birkaç kişi sağlık sorunları yaşadı ve onlara bile bir şey olmaz dendi.

İşçilerin talepleri şu şekilde: Çalıştıkları günlerin sigortaları yatırılsın Çalıştıkları günün ücreti verilsin Gidiş dönüş paraları karşılansın Kendilerini darp edenler ceza alsın

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz



E-posta: [email protected]