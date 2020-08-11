Riva’nın talanına onay verildi: 'Kanal Riva Projesi'ne 'ÇED gerekli değildir' kararı

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Riva Deresi üzerine yapacağı Kanal Riva Projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verildi. Proje, Beykoz’un Riva, Paşamandıra, Göllü, Bozhane, Öyümce, İshaklı ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, projeyle Riva Deresi çevresine tema park adı altında "restoranlar, sağlıklı yaşam merkezleri, peyzaj merkezleri, rekreasyon alanları, tekne yanaşma yerleri, ticari alanlar, satış birimleri ve seyir terasları" gibi çok sayıda yapı da inşa edilecek.

Proje tanıtım dosyasında Kanal Riva Projesi’nin 63 milyon 231 bin TL’ye mal olacağı bildirildi. Bunun 29 milyon 832 bin TL’si Riva ve yan kollarındaki ıslah tesisleri, 33 milyon 398 bin TL’si ise kentsel planlama ve peyzaj projeleri için harcanacak. Proje dosyasında, çalışmalar sırasında dere yataklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacağı da belirtildi. Dosyada “Riva Deresi ve yan kollarında, gerekmesi halinde dere derivasyonu yapılacak ve dere yatakları iş makinaları ile düzenlenecektir. Toplam 29,41 kilometrelik dere yatağı ıslahı gerçekleştirilecek ve 11 tane tekne yanaşma yeri inşa edilecektir” denildi.

887 bin ton taş dökülecek

Proje içerisinde toplam 3 milyon 272 bin metrekarelik alanda temalı park çalışması yapılacağı belirtildi. Dere ıslah çalışmalarında dere yataklarında toplam 867 bin 123 metreküp kazı ve hafriyat çalışması yapılacak. Hafriyat malzemesinin 107 bin 313 metreküplük kısmı ise dolgu amaçlı kullanılacak.



Proje kapsamında yapılacak olan tekne park ve yanaşma yerleri ise taş malzemelerden yapılacak dolgu alanlardan oluşacak. Dolgu için toplam 887 bin 412 ton taş, dolgu malzemesi olarak kullanılacak.